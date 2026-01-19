Започна строителството на нова детска ясла в кв. "Родина" 3
Сградата ще бъде разположена в северната част на имота, като достъпът до нея и стопанското обслужване ще се осъществяват от ул. "Панагюрище". Южната част на дворното пространство е предвидена за игри и отдих на децата, с обособени площадки за всяка яслена група, обща физкултурна площадка и озеленени площи.
Новата ясла ще бъде на два етажа с частичен сутерен и с обща разгъната застроена площ от 1 404,13 кв. м и застроена площ от 744,13 кв. м. В сградата са предвидени три основни входа, като всеки от тях обслужва по две яслени групи, разположени на две нива. Централният вход е основен и осигурява достъп до административната част на яслата. Предвидени са също отделен стопански вход и самостоятелен вход за родители към музикалния салон, който ще се използва при тържества и празнични събития.
Всяка яслена група ще разполага с гардероб, занималня, спалня, санитарни помещения, разливно и битови помещения за персонала, като към занималните са предвидени просторни тераси със засенчване.
На първия етаж ще се помещава лекарски кабинет и музикален салон – зала за тържества със самостоятелен вход. От централното фоайе е осигурен достъп до басейн, разположен в сутерена, предназначен за занимания с деца.
На втория етаж освен яслените групи ще бъдат разположени и административни и помощни помещения. В сутерена е проектирано да се намират всички обслужващи и стопански помещения – перално, сушилно, гладачно, складови помещения, общо разливно, технически помещения и бойлерно. Предвиден е и асансьор, който да осигурява стопанската комуникация между етажите и достъпна среда за хора с увреждания.
Сградата е проектирана с високи показатели за енергийна ефективност и дълготрайност, а срокът за изпълнение на строително-монтажните дейности е 360 дни.
