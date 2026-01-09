За 19-а поредна година Общинският младежки дом съвместно с ВиК – Русе ще проведе Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Русе за 2026 г. и цели да насърчава творческото мислене и отговорното отношение към природните ресурси.Конкурсът следва официалната тема на ООН за 2026 г. "Водата и хората“, като фокусът тази година е поставен върху връзката между водата, обществото и равния достъп до жизненоважния ресурс. Темата засяга и глобалните предизвикателства, свързани с водната криза, ролята на жените и необходимостта от устойчиво управление на водата.В конкурса могат да участват деца, ученици, младежи и млади хора до 30-годишна възраст от България и чужбина в две направления – за рисунка и фотография. В направлението "Рисунка“ са обособени осем възрастови групи – от I до XII клас, а във "Фотография“ – три възрастови групи: от 10 до 13 г., от 14 до 19 г. и от 20 до 30 г.Крайният срок за регистрация и изпращане на творбите е 6 март.Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури, като във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, поощрения и специални отличия. Наградният фонд включва медали, грамоти и предметни награди.Официалното награждаване и откриването на изложба с отличените творби ще се състои на 23 март от 16 ч. в сградата на Общинския младежки дом.