Започна записването за конкурс за рисунки и фотографии, посветен на Световния ден на водата
©
Конкурсът следва официалната тема на ООН за 2026 г. "Водата и хората“, като фокусът тази година е поставен върху връзката между водата, обществото и равния достъп до жизненоважния ресурс. Темата засяга и глобалните предизвикателства, свързани с водната криза, ролята на жените и необходимостта от устойчиво управление на водата.
В конкурса могат да участват деца, ученици, младежи и млади хора до 30-годишна възраст от България и чужбина в две направления – за рисунка и фотография. В направлението "Рисунка“ са обособени осем възрастови групи – от I до XII клас, а във "Фотография“ – три възрастови групи: от 10 до 13 г., от 14 до 19 г. и от 20 до 30 г.
Крайният срок за регистрация и изпращане на творбите е 6 март.
Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури, като във всяка възрастова група ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, поощрения и специални отличия. Наградният фонд включва медали, грамоти и предметни награди.
Официалното награждаване и откриването на изложба с отличените творби ще се състои на 23 март от 16 ч. в сградата на Общинския младежки дом.
Още от категорията
/
Д-р Иванов от Центъра за психични заболявания в Русе: Алкохолиците се притесняват да постъпят в лечебно заведение
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.