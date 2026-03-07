Започнаха приемните на областния управител на Русе Орлин Пенков
© Областна администрация - Русе
По искане на Пенков приемните му дни ще се провеждат всеки петък между 14.00 и 16.00 часа, като записването е възможно всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа на телефон: +359 82 812 223.
"Доверието в държавността беше сериозно разклатено през последните години. Хората свикнаха да гледат на институциите с подозрение, а понякога и с открито разочарование. Връщане на доверието изисква последователност, политическа воля и отказ от старите модели на задкулисие и безконтролност", посочи Пенков.
Той е категоричен, че в мандата си ще работи, спазвайки принципите на прозрачност, отчетност и ясна отговорност за всяко решение. Сред основните теми, които бяха обсъдени, са не доброто състоянието на пътната инфраструктура в някои квартали и населени места от община Русе. По време на приемния ден Пенков имаше среща и с представители на част от различните етнически общности, като той подчерта значението на разбирателството и толерантността. Не на последно място бе обсъдена и темата за изграждането на гробищен парк за домашни любимци.
