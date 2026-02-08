Започнаха спешно запълване на опасни дупки в Русе
©
Участъците са компрометирани вследствие на продължителните ниски температури през последните месеци, които доведоха до допълнителни разрушения на асфалтовата настилка.
Ремонтните дейности обхванаха участъци от бул. "Генерал Скобелев“, бул. "Васил Левски“, ул. "Захари Стоянов“, ул. "Петрохан“, ул. "Рига“, както и други ключови локации в града.
Екипите на общинското предприятие продължават и в следващите дни аварийните дейности, като работата по участъци на пътната мрежа в града ще бъде съобразена с метеорологичните условия.
Още от категорията
/
Пътна полиция - Русе започва прием на заявления за регистрационни номера по избор за серия МВ от 4501 до 5000
06.02
Областната администрация продължава да наблюдава ивицата на река Дунав, засега няма теч на нефтопродукти
05.02
Драгомир Драганов: Наблюдаваме река Дунав и на този етап няма опасност от замърсяване от потъналата баржа край Гюргево
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кариерен форум с иновативен и динамичен формат събра днес русенск...
15:18 / 07.02.2026
Русе - една от областите с най-нисък брой получатели на пенсия за...
08:52 / 07.02.2026
Развяха знамето на Русе на Южния полюс
20:22 / 06.02.2026
Пенчо Милков: Дезинформацията стана твърде шумна, затова ще говор...
18:39 / 06.02.2026
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" стартир...
12:49 / 06.02.2026
Конкурсът за млад театрален режисьор "Слави Шкаров"" се завръща с...
12:34 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.