Екипите на ОП "Комунални дейности“ продължават да извършват неотложни аварийни ремонти на опасни разрушения и пропадания по пътните настилки на едни от най-натоварените булеварди и улици в Русе, съобщи Община Русе.Участъците са компрометирани вследствие на продължителните ниски температури през последните месеци, които доведоха до допълнителни разрушения на асфалтовата настилка.Ремонтните дейности обхванаха участъци от бул. "Генерал Скобелев“, бул. "Васил Левски“, ул. "Захари Стоянов“, ул. "Петрохан“, ул. "Рига“, както и други ключови локации в града.Екипите на общинското предприятие продължават и в следващите дни аварийните дейности, като работата по участъци на пътната мрежа в града ще бъде съобразена с метеорологичните условия.