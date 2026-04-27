Кметът на община Русе Пенчо Милков даде официален старт на строително-ремонтните дейности по бул. "Съединение“ и ул. "Коледница“. На откриването на строителната площадка присъстваха още заместник-кметът по устройство на територията Здравка Великова, представители на изпълнителя на проекта и на строителния надзор.

"Проектите предвиждат изграждане на нови тротоари и бетонови бордюри, фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нови асфалтобетонови пластове по пътните платна. Ремонтът ще обхване цялата дължина на бул. "Съединение“, като ще се изпълнява по платното от кръговото кръстовище при паметника на Съветския войн до пътния остров, разделящ булеварда, както и в участъка до бул. "Цар Освободител“ с обща дължина 670 метра“, посочи Милков. Той поясни, че в посока към Парка на младежта ще бъдат обновени допълнително 264 метра от разделителния остров, а по ул. "Коледница“ ремонтните дейности ще обхванат участък с дължина 228 метра.

В определени участъци на бул. "Съединение“ и ул. "Коледница“ ще бъдат изпълнени локални ремонти чрез полагане на нова основа от трошен камък с дебелина 45 см и последващо изграждане на два пласта асфалтобетон – долен (биндер) с дебелина 6 см и износоустойчив пласт с дебелина 4 см. В останалите участъци се предвижда рехабилитация, включваща фрезоване на съществуващата настилка и полагане на нови асфалтови пластове със същите технически параметри. Технологията и последователността на изпълнение са подробно разписани в инвестиционните проекти.

С реализирането на тези обекти започва финалният етап от ремонтите, финансирани чрез капиталовия кредит за обновяване на уличната мрежа в Русе. "Предстои и изпълнението на основния ремонт по ул. "Св. Наум“, за която са одобрени инвестиционни проекти и е издадено разрешение за строеж. След влизането му в сила ще започнат и строително-ремонтните дейности по улицата“, подчерта кметът Милков.

Община Русе призовава гражданите да преместят своевременно паркираните автомобили по ул. "Коледница“, както и да оказват съдействие на изпълнителя за безпрепятствено извършване на строително-ремонтните дейности.

Припомняме, че през 2023 г. Общински съвет – Русе прие предложение на общинската администрация за поемане на дългосрочен дълг с цел реализиране на основен ремонт на уличната мрежа, като първоначално бяха включени 24 улици. През 2025 г., отново по предложение на Община Русе, беше одобрена актуализация на списъка, с която бяха включени бул. "Съединение“, ул. "Коледница“ и ул. "Св. Наум“, а бул. "Гоце Делчев“ отпадна поради промени в уличната регулация и необходимост от по-мащабна реконструкция, свързана с инженерната инфраструктура.