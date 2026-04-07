Изплащането на пенсиите за април започва от днес, 7 април, и ще продължи до 20 април. Сумите ще се раздават по график чрез пощенските станции, а за хората, които получават пенсиите си по банков път, преводите ще бъдат извършени още днес, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ), цитиран от Ruse24.bg.

НОИ ще изплати и допълнителни средства за Великден. Размерът на добавките зависи от дохода на пенсионерите.

Кои пенсионери ще вземат надбавки?

По 50 евро ще получат хората, чиито пенсии и добавки са до 390,63 евро включително, което съответства на линията на бедност за 2026 г.

По 20 евро ще бъдат изплатени на пенсионерите с доходи от 390,64 евро до 620,20 евро включително, колкото е размерът на минималната работна заплата.