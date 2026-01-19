От този четвъртък, 22 януари, започва прием на заявления за подпомагане по спешна финансова помощ на земеделски стопани, засегнати от неблагоприятни метеорологични явления за щети от измръзване/слана върху площи с 18 вида култури през изминалата година. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, който посочи, че необходимите документи могат да се подават до 4 февруари в Областната дирекция на Държавен фонд "Земедели", намираща се на ул. "Борисова" 52.Става дума за площи със сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония. Предвидените суми на хектар са от 849.26 евро на хектар до над 3671 евро в зависимост от отглежданата култура.Бюджетът на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е в размер на 7 400 000 евро, като към него се предоставя допълнително национално финансиране в размер до 14 800 000 евро при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ)."Всички подробности може да намерите на следните уеб адреси: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=240473, както и на интернет страницата на ДФЗ", се казва още в съобщението.