Започва прием на заявления за финансова помощ за земеделци в Русе засегнати от лошото време
Става дума за площи със сливи, праскови/нектарини, ягоди, малини, бадеми, лешници, маслодайна роза, нар, смокини, орехи, ябълки, винени лозя, десертни лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония. Предвидените суми на хектар са от 849.26 евро на хектар до над 3671 евро в зависимост от отглежданата култура.
Бюджетът на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е в размер на 7 400 000 евро, като към него се предоставя допълнително национално финансиране в размер до 14 800 000 евро при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ).
"Всички подробности може да намерите на следните уеб адреси: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=240473, както и на интернет страницата на ДФЗ", се казва още в съобщението.
Кола се заби в стълб в Русе
19:19 / 18.01.2026
Студено време и през новата седмица в Русе: НИМХ с жълт код за по...
19:03 / 18.01.2026
Кастрационният център в Русе обменя левчета срещу грижа за животн...
17:27 / 18.01.2026
