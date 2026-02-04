Започва продажбата на билети за едно от най-престижните музикални събития в България
Продажбата на билети се осъществява на касата на Доходното здание, която ще обслужва граждани всеки делничен ден от 10 до 13 ч. и от 15 до 18 ч. до стартирането на фестивала. За тези, които предпочитат дистанционното закупуване, е достъпна онлайн платформата Entase.
Специално за дългоочаквания концерт на световноизвестния цигулар Ара Маликян на 27 март, билети могат да бъдат закупени на касата в Доходното здание, на касата в зала "Арена Русе", както и в широката мрежа от партньорски каси на Kupibileti.bg. Онлайн достъпът за събитието е осигурен паралелно в платформите Entase и kupibileti.
На 13 март ще се състои ключовият концерт на Фестивалния оркестър, който ще постави финалния щрих на мащабния проект "Русе Арт Фест".
Концертът е символичен мост – финал на "Русе Арт Фест" и тържествена прелюдия, която предава щафетата на 65-ия Международен фестивал "Мартенски музикални дни". Входът за концерта на 13 март е безплатен, но изисква предварително вземане на билет с нулева стойност. Гражданите могат да получат своите пропуски както на касата на Доходно здание, така и онлайн.
Пълният афиш на юбилейното издание, включващ гостуващи оркестри, камерни състави и солисти от световна величина, е достъпен на официалния сайт и на Facebook страницата на фестивала.
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работниците на смени
01.02
Кметът на Русе отличи волейболистките на ВК "Любо Ганев – Автосвят" за спечелената Купа на България
27.01
Общинският съвет в Русе одобри ключови инфраструктурни и образова...
14:11 / 03.02.2026
Гранични полицаи от ГПУ-Русе задържаха двама телефонни измамници ...
13:10 / 03.02.2026
Общинският съвет в Русе одобри покупката на ТИР-паркинга за 10 ми...
12:56 / 03.02.2026
Четирима арестувани в Русе при акция срещу наркотици, сред тях и ...
09:50 / 03.02.2026
Ето къде няма да има ток в Русе и областта днес
09:04 / 03.02.2026
