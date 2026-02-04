Сподели close
Започва продажбата на билети за едно от най-престижните събития в музикалния календар на България – Международният фестивал "Мартенски музикални дни", организиран от Община Русе с подкрепата на Министерството на културата. Фестивалът ще се състои от 13 до 29 март и ще отбележи 65-ото си издание с програма, която обещава незабравими срещи с класическата музика и световни виртуози.

Продажбата на билети се осъществява на касата на Доходното здание, която ще обслужва граждани всеки делничен ден от 10 до 13 ч. и от 15 до 18 ч. до стартирането на фестивала. За тези, които предпочитат дистанционното закупуване, е достъпна онлайн платформата Entase.

Специално за дългоочаквания концерт на световноизвестния цигулар Ара Маликян на 27 март, билети могат да бъдат закупени на касата в Доходното здание, на касата в зала "Арена Русе", както и в широката мрежа от партньорски каси на Kupibileti.bg. Онлайн достъпът за събитието е осигурен паралелно в платформите Entase и kupibileti.

На 13 март ще се състои ключовият концерт на Фестивалния оркестър, който ще постави финалния щрих на мащабния проект "Русе Арт Фест".

Концертът е символичен мост – финал на "Русе Арт Фест" и тържествена прелюдия, която предава щафетата на 65-ия Международен фестивал "Мартенски музикални дни". Входът за концерта на 13 март е безплатен, но изисква предварително вземане на билет с нулева стойност. Гражданите могат да получат своите пропуски както на касата на Доходно здание, така и онлайн.

Пълният афиш на юбилейното издание, включващ гостуващи оркестри, камерни състави и солисти от световна величина, е достъпен на официалния сайт и на Facebook страницата на фестивала.