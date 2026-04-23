От 23 април до 3 май в Парк "Младежта" се провежда традиционният Пролетен панаир, съобщават от "Общински пазари" - Русе. За поредна година събитието, известно сред местните като "Тарлата", събира десетки търговци и собственици на съоръжения, като този път общата площ достига около 3500 квадратни метра, предаде "Dunav most".

Две основни зони за забавление

Пространството е разделено логистично на две основни части. По протежението на алея "Младост" и алея "Перистери" са разположени самите атракциони и люлки. Втората зона е обособена за отдих и хранене, като включва сцена за концерти и маси под голяма шатра с площ от около половин декар.

Работното време на шумните съоръжения е ограничено до 23:00 часа вечерта, за да се спазват общинските наредби за нивата на шум. Организаторите отчитат изключителен интерес от страна на бизнеса към тазгодишното издание.

Кунчо Кунчев: "Ние отдавна вече нямаме и места. Преди се ограничавахме от самата изградена инсталация на панаира, но тази година вече и мястото не ни стига, така че ще има наистина много хора, които ще участват."

Музикална програма

Панаирът предвижда общо четири големи концерта на открито, които ще започват в 20:00 часа. Първият от тях е насрочен за 24 април (петък), когато на сцената ще се качи рапърът Dim4ou.

Входът за музикалните събития е напълно свободен за всички посетители.