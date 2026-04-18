Областният управител на Русе Орлин Пенков разпореди проверка на състоянието на язовирите в региона. Проверката ще се проведе през следващата седмица, като за целта e сформирана междуведомствена комисия с представители на всички институции, имащи отношение по темата. Задачата на комисията е да обследва техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти и да провери за наличието на незаконни водовземания, постройки, огради и складирани материали в отточните дерета на язовирите, както и за подприщващи съоръжения. При евентуално констатиране на нарушения на собствениците ще бъдат съставени актове.

Според последната проверка, извършена през миналата година, всички язовири в Русенско са в добро експлоатационно състояние и до момента няма засечено изграждане на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране.

Три от общо четиринайсетте водоема са напълно източени и не работят. Става дума за намиращите се в Каран Върбовка и Образцов чифлик, както и в Борово. Язовирът в Борово продължава да е в процес на ремонт.

Трите най-големи водоема в Русенско от този тип "Бойка“, "Баниска“ и "Николово“ са пълни съответно на 16%, 40% и 35%.

Припомняме, че подобни проверки в Русенско се извършват ежегодно.