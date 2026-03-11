От следващия понеделник /16 март/ започва раздаването на хранителни пакети на нуждаещите се домакинства в Русенско, съобщи областният управител Орлин Пенков. "Това е част от националната програма за храни и основно материално подпомагане, като се предвижда помощта да достигне до над 12 500 души от региона", обясни той.Пенков поясни, че списъците предстои да се актуализират, като пакетите ще включват 11 вида хранителни продукти – грах, гювеч, олио, брашно, конфитюр, пиле фрикасе, доматена консерва, зрял боб, лютеница, говеждо месо и ориз. Пенков е категоричен, че ще се предприемат и всички мерки за недопускане на внушения сред обществото, че тези пакети са свързани с една или друга политическа сила, което да повлияе на предсрочните парламентарни избори на 19 април."Хората трябва да знаят, че тези пакети са осигурени по линия на европейската солидарност“, категоричен бе областният управител. Именно заради необходимостта от безпристрастно изпълнение на тези дейности, в чиито фокус са хората, от териториалната структура на Агенцията за социално подпомагане са в постоянна координация с БЧК, които отговарят за раздаването на храните. Създадена е и необходимата организация за присъствие на представители на дирекциите "Социално подпомагане“ по местата, където ще се раздават пакетите с продуктите. Предвидени са и изненадващи проверки от страна на областния управител."Напълно убеден съм в професионализма и безпристрастността на работещите в БЧК и Социално подпомагане, но трябва да предприемем превантивни мерки и да не допуснем която и да е политическа сила да пробва купуване на гласове чрез хранителни пакети, защото това е цинична подигравка с достойнството на хората, както и опит да се превърне нуждата в инструмент за власт“, заяви Орлин Пенков. Изказването му и предприемането на мерки идва на фона на предстоящата предизборна кампания по време на която някои политически партии раздават хранителни продукти на избирателите.Очаква се първо кампанията да започне в Сливо поле и Иваново в периода между 16 март и 8 май. От 23 март тя би трябвало да стартира в Бяла, Ветовои Ценово, а от 30 март в малките населени места на община Русе. В самия град Русе тя би трябвало да продължи до 15 май.