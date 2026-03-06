От другата сряда, 11 март, започва спешен ремонт на компрометирани участъци по пътя Русе – Кубрат. Това съобщи областният управител Орлин Пенков след среща с директора на Областното пътно управление инж. Стамен Савов. Искането на Пенков идва на фона на обществено недоволство и получени множество сигнали за проблеми по пътя."С всеки изминал ден дупките се разширяват и хвърчат камъчета от пътната настилка“, се казва в написаното в един от сигналите. "Миналата година подменяха на места горния слой, но положението става много зле", допълва авторът на сигнала. По време на срещата Пенков поиска ясни и максимално кратки срокове за изпълнение на дейностите, като получи уверение, че ремонтът ще приключи най-късно на 20 март. Важно уточнение е, че пътят се намира в гаранция до 2028 година и следователно ще бъде ремонтиран изцяло за сметка на фирмата изпълнител. "Държавата няма да даде нито един лев за правенето на ремонт на ремонта. Проблемите по трасето ще бъдат ремонтирани за сметка на фирмата, направила ремонта", категоричен бе Пенков.Обсъдена бе и темата с дупките по бул. "България“. До края на днешния ден екипи на Областно пътно управление ще извършат оглед на терен и още в понеделник ще изпратят констатациите си до Общинската администрация. Това се налага, тъй като съгласно споразумение между Община Русе и Агенция "Пътна инфраструктура“ поддръжката на булеварда на територията на града се извършва от страна на Община Русе. Финансовият ангажимент на държавата се изпълнява, като имам данни, че за 2025 година Община Русе не е усвоила напълно осигурените финансови средства от страна на държавата, обясни Пенков.В рамките на разговорите акцент бе поставен и върху напредъка на основния ремонт на българския участък на Дунав мост. В началото на следващата седмица предстои оглед на място, като Пенков е готов с пакет от предложения, които ще доведат до съществено подобряване на ситуацията в зоната на граничния преход.