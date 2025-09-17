Започва тридневният рок фест "Green Rock Fest" в Русе, входът е свободен

© От 20 до 22 септември Русе ще бъде домакин на 17-ото издание на "Green Rock Fest“. С вход свободен за всички дни фестивалът ще предложи богата програма, която съчетава рок музика, екологично послание, изкуство и социална ангажираност. Концертната част ще се състои на площад "Свобода“ на 20 и 21 септември от 18 часа, като на сцената ще излязат както утвърдени банди от България и чужбина, така и млади изпълнители – победители в инициативата "Зелени рок вдъхновения“.



Сред участниците са групите "Caliberty“, "Alogia“, "Jeremy“, "Black Rose“, "СМОГ“, "Inconvenients“, "Хаос“ и "Himera“.



Специален гост на 21 септември ще бъде световноизвестният италиански вокалист Фабио Лионе, познат от "Rhapsody“, "Angra“ и множество международни колаборации. Той ще се качи на сцената заедно със сръбската група "Alogia“.



Фестивалът носи силно екологично послание. Публиката ще може да гласува както на място, така и онлайн за най-впечатляващата авторска песен, изпълнена от участниците в "Зелени рок вдъхновения“. Песента с най-много гласове ще бъде записана в професионално студио след събитието, съобщи Общината.



Вечерта на 21 септември фасадата на сградата на Община Русе ще бъде преобразена чрез специално 3D Mapping и светлинно шоу на тема "Опазване на околната среда“.



Проекцията ще бъде създадена от "Stage Design BG“ – екип с дългогодишен опит в сценичния дизайн и визуалното изкуство, ръководен от Николай Войнов. В портфолиото на екипа личат имена като Лили Иванова, Белослава, Дара Екимова, Carmina Burana, Macy Gray, Sonya Yoncheva, Ricchi e Poveri, както и водещи фестивали в България и чужбина.



По време на целия фестивал ще бъде разположена арт инсталация от рециклируеми материали, която ще отправя послание за осъзнато отношение към природата чрез творчески подход.



Фестивалната атмосфера ще бъде допълнена от няколко ключови елемента:



• детска зона, организирана от Младежкия парламент, с игри и анимация за най-малките гости.



• дарителски кът в подкрепа на Фондация "Александър Русев“, която подпомага деца и младежи с увреждания чрез водна рехабилитация;



• гастрономическа зона, осигуренa от "Общински пазари“, с шатри, маси, столове и кетъринг от утвърдена фирма, която има опит на най-големите музикални и танцови събития в страната;



• щанд на бутиков бранд, където публиката ще може да разгледа дизайнерски ръчно изработени корсети и да се срещне със създателката им.



На 22 септември от 14 ч. в Природозащитен комплекс "Ломовете“ край с. Нисово ще се проведе уъркшоп с Валди Тотев – обичан български музикант и член на група "Щурците“. Темата е "Вдъхновенията в рок музиката и въздействието ѝ върху публиката“.



За посетители без личен транспорт ще бъде осигурено организирано придвижване.



"Green Rock Fest Ruse“ 2025 се провежда по инициатива на сдружение "Грийн рок фест“ и със съдействието на Община Русе и Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“ и с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“, както и със спонсорството на "Дунарит“ АД, "Екогалваник“ ЕООД, "Строител“ ООД, "Скални материали“ АД, "Проксима-3“ ЕООД, "Пътинженеринг“ АД, "Товарни превози“ АД, “ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, "Трифонов и синове“ ООД, "УниКо“ ООД, "Ар Груп Про“ ЕООД, "Ведима“ ООД, "Елина 97“ ЕООД, MG Travel, СК "Голямо Враново Инвест“ АД, "ДМ Солар“ ЕООД, Музикален Магазин "The Vinyl Countdown", Хотел "Дунав Плаза“ , УМБАЛ "Медика“ Русе, "Атанасов и Ко“ ООД, "Софтуерна компания“ ЕООД.



Пълна информация е достъпна на страницата на събитието в социалните мрежи.



