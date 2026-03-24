Започва записването за базара на художествените занаяти в рамките на "Уикенд туризъм" 2026
Всяка година базарът се утвърждава като една от най-атрактивните съпътстващи прояви на изложението, предоставяйки възможност на майстори да демонстрират своите умения пред широка публика. Посетителите имат възможност да се докоснат до ръчно изработени изделия и да усетят духа на традиционните занаяти, които продължават да вдъхновяват и днес.
Желаещите да се включат трябва да подадат заявка за участие, която може да бъде изтеглена от официалната фейсбук страница на изложението, от туристическия сайт на Русе или да бъде заявена по електронна поща на имейли ruseart@gmail.com и visitruse@ruse-bg.eu. Попълненият и подписан документ е необходимо да се изпрати в периода от 1 до 9 април на имейли ruseart@gmail.com и visitruse@ruse-bg.eu. Изисква се кандидатите да разполагат със собствена бяла шатра с размери 3 на 3 метра, както и да приложат занаятчийско свидетелство.
Община Русе кани всички майстори и творци да станат част от това значимо събитие, което съчетава традиция, творчество и туризъм и допринася за културния облик на града.
