Започва записването за номера от серията МВ 3001 - 4000 в КАТ - Русе
© ОДМВР - Русе
Желаещите да получат "специален" номер имат кратък срок от време, в който могат да подават своите документи - заявленията се приемат до 17:00 часа на 5 януари 2026 г. (понеделник). Документите се подават само по електронен път чрез един от следните канали:
- Имейл до trafficpoliceruse@mvr.bg
- Портала за електронни административни услуги на МВР
- Системата за сигурно електронно връчване
В заявлението задължително трябва да бъдат посочени трите имена, телефонен номер и стандартизиран текст за искане на услугата. От ОДМВР - Русе уточняват, че в предварителното заявление не трябва да се посочва избраният регистрационен номер, тъй като електронната стъпка служи единствено за регистрация на намерението.
Реалното разпределяне на "специалните" номера ще се извърши на следващата сутрин - 6 януари 2026 г. (вторник) в 09:00 часа, когато всички успешно подали заявления трябва да се явят лично в сектор "Пътна полиция" с оригиналния документ. Редът на физическо явяване или списъкът на подадените заявления определя кой пръв ще избере желаната комбинация.
Таксите за право на ползване на регистрационен номер са:
- 300 лв. за комбинации от цифри "аа-вв", "ав-ва" или "ав-ав" и за табели с четири цифри по желание
- 1 500 лв. за табели с четири еднакви цифри
- 7 000 лв. за табели с комбинация от шест букви и/или цифри по желание.
Още от категорията
/
Русенци ще посрещнат Богоявление с традиционния водосвет и хвърляне на кръста във водите на р. Дунав
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе с обновено футболно игрище и съоръжение за овчарски скок
16:42 / 29.12.2025
Заради лошото време: Множество сигнали за паднали дървета и клони...
14:01 / 29.12.2025
Пешеходка с фрактура след удар от автомобил на ключов булевард в ...
15:34 / 29.12.2025
Митническата лаборатория в Русе се модернизира с високотехнологич...
13:27 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.