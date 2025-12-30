От сектор "Пътна полиция" - Русе съобщават, че започва приемането на заявления за регистрационен номер по избор за серия МВ от 3001 до 4000. Заявленията могат да се подават от собственика на автомобила или от упълномощено от него лице, като всеки има право на едно заявление.Желаещите да получат "специален" номер имат кратък срок от време, в който могат да подават своите документи - заявленията се приемат до 17:00 часа на 5 януари 2026 г. (понеделник). Документите се подават само по електронен път чрез един от следните канали:- Имейл до trafficpoliceruse@mvr.bg- Портала за електронни административни услуги на МВР- Системата за сигурно електронно връчванеВ заявлението задължително трябва да бъдат посочени трите имена, телефонен номер и стандартизиран текст за искане на услугата. От ОДМВР - Русе уточняват, че в предварителното заявление не трябва да се посочва избраният регистрационен номер, тъй като електронната стъпка служи единствено за регистрация на намерението.Реалното разпределяне на "специалните" номера ще се извърши на следващата сутрин - 6 януари 2026 г. (вторник) в 09:00 часа, когато всички успешно подали заявления трябва да се явят лично в сектор "Пътна полиция" с оригиналния документ. Редът на физическо явяване или списъкът на подадените заявления определя кой пръв ще избере желаната комбинация.Таксите за право на ползване на регистрационен номер са:- 300 лв. за комбинации от цифри "аа-вв", "ав-ва" или "ав-ав" и за табели с четири цифри по желание- 1 500 лв. за табели с четири еднакви цифри- 7 000 лв. за табели с комбинация от шест букви и/или цифри по желание.