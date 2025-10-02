Започват номинациите за ежегодните награди за изявени ученици в Русе

© До 20 октомври /понеделник/ включително Община Русе ще приема номинации за Награда "Русе - 21. век", с която се отличават изявени ученици и студенти с изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси.



Награда "Русе - 21. век" е учредена за насърчаване на изявени ученици и студенти от русенски учебни заведения на територията на община Русе и се връчва ежегодно в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември.



Номинациите се депозират в Центъра за административни услуги и информация на Община Русе /пл. "Свобода“ 6/. Съгласно Наредба 17 за символиката на Община Русе предложенията могат да се внасят от учебни заведения и организации в областта на образованието и трябва да съдържат изчерпателна аргументация.