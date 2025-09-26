ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започват проекта за енергийна ефективност на блок "Явор" в Русе
На събитието присъстваха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, представители на екипа по проекта, на фирмата-изпълнител и обитатели на жилищния блок.
Проектът обхваща многофамилна сграда с осем входа и 189 самостоятелни обекта, разположена в ж.к. "Здравец-Изток“. Предвидени са цялостен основен ремонт, топлинно изолиране на външните стени, покрив и под, подмяна на старата дограма с система от PVC профили и стъклопакет, подмяна на външни прозорци и врати, мерки за енергийно ефективно осветление и изграждане на достъпна архитектурна среда.
След реализирането на дейностите, сградата ще достигне енергиен клас "А“, което ще доведе до значително намаляване на годишното потребление на първична енергия и редуциране на емисиите от парникови газове. Подобренията ще осигурят по-висок комфорт за живущите, ще намалят разходите за енергия и ще допринесат за обновяване на облика на квартала. Общата стойност на проекта възлиза на близо 4,8 млн. лева, съобщи общината.
Заместник-кметът Енчо Енчев, ръководител на проекта, посочи, че енергийната ефективност е сред приоритетите на общинската политика, тъй като съчетава социални, икономически и екологични ползи за гражданите.
Бл. "Явор“ е сред 12-те многофамилни жилищни сгради в Русе, които ще бъдат обновени енергийно по ПВУ.
