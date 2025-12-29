Значителна част от сигналите към Областната дирекция на МВР в Русе през почивните дни са свързани с влошени метеорологични условия и паднали дървета или клони. Това информира полицията.На 24, 25, 28 и 29 декември екипи на ССОД и районните служби са отстранявали паднали дървета и счупени клони от пътни платна и паркинги в различни части на Русе, както и по пътя между Мартен и Сандрово.В няколко случая са нанесени материални щети по паркирани автомобили и по фасада на жилищна сграда. Дейностите са извършени своевременно, с цел обезопасяване на движението и предотвратяване на допълнителни щети.Оказвана е и техническа помощ на екипи на ЦСМП, включително при отваряне на жилище и съдействие за изнасяне на пациент в с. Борисово.