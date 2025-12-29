Заради лошото време: Множество сигнали за паднали дървета и клони към полицията в Русе
©
На 24, 25, 28 и 29 декември екипи на ССОД и районните служби са отстранявали паднали дървета и счупени клони от пътни платна и паркинги в различни части на Русе, както и по пътя между Мартен и Сандрово.
В няколко случая са нанесени материални щети по паркирани автомобили и по фасада на жилищна сграда. Дейностите са извършени своевременно, с цел обезопасяване на движението и предотвратяване на допълнителни щети.
Оказвана е и техническа помощ на екипи на ЦСМП, включително при отваряне на жилище и съдействие за изнасяне на пациент в с. Борисово.
Още по темата
/
Ураганният вятър нанесе сериозни щети: Паднали дървета блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили
08:50
Още от категорията
/
Русенци ще посрещнат Богоявление с традиционния водосвет и хвърляне на кръста във водите на р. Дунав
14:15
Областният управител Драгомир Драганов се запозна на място с дейността на доброволното формирование в Сливо поле
24.12
Кметът на Русе на среща с граждани и търговци: Общината ще продължи да работи за подобряване на условията и услугите, които пазарите предоставят
22.12
Активно продължава подготовката на пътищата в Русенско във връзка с предстоящата зимна обстановка
20.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.