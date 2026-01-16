Заради лошото време: Пътищата в Русе се почистват непрекъснато
Към момента почистването и обработката на пътните настилки срещу заледяване в Русе се извършват непрекъснато. По основните пътни артерии работят 13 специализирани машини, а дейности по общинската мрежа се извършват рано сутрин и продължават и към момента с 6 машини.
Екипите обработват входно-изходните точки на града с 19 комбинирани машини, както и участъци от пътната мрежа на територията на областта. ОП "Паркстрой" обработва централната градска част с три специализирани машини.
Градският транспорт се движи по утвърдените си разписания. Поради навявания автобусни линии №10 и №15 временно не достигат крайните си спирки. Проблемните зони се обработват, като се работи за възможно най-бързото възстановяване на нормалното движение.
Припомняме, че през следващите дни температурите рязко ще се понижат. В Русе и областта метеоролозите прогнозират значително застудяване и опасност от поледици.
Гражданите на града се призовават да планират внимателно пътуванията си, да се движат със съобразена скорост и да използват автомобили, оборудвани за зимни условия. Пешеходците следва да бъдат внимателни при придвижване, особено в участъци с риск от заледяване.
