Заради новата учебна година: Четири автобусни линии в Русе с ново разписание

© Във връзка с началото на настъпващата учебна година, от 15 септември /понеделник/ се увеличават курсовете в делничните разписания по градски линии № 2; № 9, № 24 и № 27. Те са съобразени с получените предложения от директорите на учебните заведения относно часовете на започване и приключване на учебните занятия.



Посочените линии ще се движат по съответните маршрути, както следва:



-Линия № 2, часове на тръгване от "Мототехника" – 05:45, 06:20, 06:55, 07:10, 07:30, 08:05, 08:20, 08:40, 09:20, 09:30, 09:50; 10:40, 11:15, 12:20, 12:55, 13:30, 13:50, 14:05; 14:40, 14:55, 15:15; 15:50, 16:05, 16:25; 17:00, 17:15, 17:35; 18:15, 18:50; 19:35, 20:00 (33-та), 20:05; 21:15, 21:50; 22:10(16-та); 22:30, 22:45 (18-та); 23:00



Часове на тръгване от Бор – 04:40 (16-та); 05:10, 05:20 (33-та), 05:45, 06:25, 06:55, 06:3507:25, 07:45, 08:05, 08:35, 09:00, 09:15, 10:10, 10:40; 11:45, 12:20, 12:55, 13:10, 13:25, 14:05, 14:20, 14:40, 15:15, 15:30; 15:50, 16:25, 16:35, 16:55, 17:30, 18:10, 19:05; 19:35, 20:35; 21:20, 21:55, 22:25



-Линия № 9 часове на тръгване от БОР – 05:00, 05:10(29-та), 05:20(21-ва), 05:25(29-та), 05:30, 05:30(30-та), 05:45 (21-ва), 05:45 (29-та), 06:00, 06:00(30-та), 06:20 (3-та), 06:35, 06:55, 07:35, 07:55, 08:25, 09:45, 10:45, 11:45, 12:40, 13:40, 14:10, 14:35, 15:10, 15:40, 16:10, 16:45, 17:10, 17:40, 19:40; 20:40, 21:40



Часове на тръгване от "Чародейка-юг" - 05:30, 05:55, 06:25, 07:05, 07:20, 08:00, 08:30, 09:00, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40,16:10, 16:40, 17:15, 17:40, 18:05 (28-ма), 18:10, 18:20 (30-та), 20:10, 21:10, 21:35 (30-та), 22:05 (21-ва), 22:10, 22:10(29-та), 22:35(29-та), 22:50(21-ва); 22:50(29-та)



-Линия № 24, часове на тръгване от БОР – 04:50(27-1), 05:05(27-2), 05:10(13-1), 05:15, 05:15(18-1), 05:15(28-1), 05:25(27-3), 05:30(4-та), 05:30(13-2), 05:50, 05:50(27-4), 06:00(18-2), 06:00(23-1), 06:20(28-2), 06:25, 06:45, 06:45(23-2); 07:00, 07:40, 08:10, 08:30, 09:05, 09:20, 09:35, 10:40, 11:10, 11:50, 12:25, 13:05, 13:45, 14:15, 14:45, 14:55; 15:20, 15:55, 16:40, 17:05, 18:00, 19:35, 20:45, 21:55



Часове на тръгване от "Дружба" 3- 05:45, 06:25, 07:05, 07:25, 07:40, 08:10, 08:40, 09:00, 09:35, 09:50, 10:10, 11:20, 11:45, 12:20, 12:55, 13:40, 14:20, 14:45,15:20; 15:30, 15:50, 16:30, 17:15, 17:40, 18:00(4-ТА), 18:20(23-2), 18:35, 19:10(23-1), 20:10, 20:15(28-1), 21:15, 22:10(13-1), 22:30, 22:50(13-2), 22:55(27-1), 22:55(18-1), 23:15(27-2), 23:30(27-3); 23:45(27-4);



-Линия № 27, часове на тръгване от блок 48 – 05:25, 05:40, 06:00, 06:20, 06:45, 07:05, 07:25, 07:45, 08:10, 08:20, 08:45, 09:05, 09:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:25, 11:50, 12:10, 12:30, 12:55, 13:15, 13:30, 13:55, 14:10, 14:35, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:05; 16:25, 16:50, 17:15, 17:25, 17:50, 18:25, 18:45, 19:05, 19:25, 20:10, 20:35, 20:55; 21:10, 21:30, 21:55, 22:15; 22:35



Часове на тръгване от Захарен завод - 06:10, 06:25, 06:45, 07:00, 07:25, 07:40, 08:05, 08:25, 09:00, 09:15, 09:40, 10:00, 10:50, 11:15, 11:35; 11:50, 12:05, 12:30, 12:50; 13:10; 13:35, 13:50, 14:10, 14:35, 14:55, 15:15, 15:30; 15:45; 16:15; 16:30; 16:50; 17:05 ; 17:35; 18:00;18:10; 18:30; 19:00; 19:25; 19:45, 20:05; 20:45; 21:20; 21:35, 21:55; 22:15, 22:35, 22:55, 23:15



Подчертаните курсове са до/от Обръщалото в кв. "Дружба" 3.



Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тези линии, да планират своите пътувания, съобразявайки се с извършените промени.