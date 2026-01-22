Заради поледиците в Русе: Само до обяд близо 80 души са постъпили в болница
© Забелязано в Русе/Fb
Говорителят на УМБАЛ "Канев" Стела Кръстева каза, че от 6:30 до 13:00 часа през хирургичния кабинет са преминали 16 души. Трима от тях са хоспитализирани. През ортопедичния кабинет са преминали 33 души. Девет от тях са настанени за лечение.
От УМБАЛ "Медика" съобщиха, че от 7:30 до 13:00 часа през кабинетите на спешното отделение са преминали 30 души с травми и счупвания.
