|Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
"В сряда се видяхме с колегата Абрашев и обсъдихме ситуацията. Съпричастни сме към тази извънредна криза в Плевен и трябва да си помагаме взаимно. Радвам се, че буквално осигуряваме бутилка вода за над ¼ на жителите от областта“, коментира още Драганов, съобщиха от администрацията.
Дарението бе закупено със средства от една от водещите в страната фирми за ремонт на земеделска техника "Рент Харвестър“ със 24/7 "Парапир Сервиз“ в село Ресен със собственик Ивайло Спасов, както и със съдействието на почетния консул на Република Молдова в Русе Ставрин Гиноолу.
Това е един добър жест, който засвидетелства приятелските взаимоотношения между двете държави, категоричен бе Драганов. Той обясни, че първоначално дарението е било предназначено за Русе, но поради факта, че няма населени места на воден режим, той го е разпределил за Плевен, защото там необходимостта е действително голяма.
Дарението включва малко над 41 000 бутилки минерална вода "Ледина“ от 600 милилитра и е на стойност близо 13 000 лева. По-ниската стойност се дължи на това, че водата е закупена на производствени цени. Драганов обясни, че водата се дарява предимно за нуждите на социални и здравни заведения в региона, функциониращи в условията на тежък воден режим. От своя страна Гиноолу посочи, че ще продължи да подпомага реализирането на благородни инициативи и такива, насочени към развитието на образованието, културата и спорта. "Бихме желали да помагаме и да покажем как може да се обединяваме, независимо дали сме от други области или общини. Всички българи трябва да сме заедно и да си помагаме“, заяви от своя страна Гиноолу.
"Благодаря сърдечно за помощта, вижда се добрата комуникация между институциите и колегите и се надявам да има все повече такива хора, които да са съпричастни, когато някои има проблем“, сподели областният управител на Плевен Абрашев. Той коментира също, че водата ще се съхранява в Областната администрация и при искане от различните ведомства ще се доставя на място.
