Новосформиран координационен център ще следи за затруднения и нарушения в процеса по въвеждане на еврото в Русенско. Той е създаден със заповед на областния управител Драгомир Драганов и е в изпълнение на Решение на Министерския съвет."В този процес ролята на държавата е водеща и незаменима. Държавата носи отговорността да гарантира стабилност, предвидимост и защита на обществения интерес“, коментира Драганов.Целта на Областния координационен център е обсъждане и решаване на въпроси и проблеми с областно или местно значение при въвеждане на новата валута, повишаване на доверието в институциите и предоставяне на систематизирана информация за гражданите и бизнеса. Сред основните му задачи ще бъде събиране, обобщаване подаване на информация за актуалната ситуация с въвеждането на еврото в региона към Националния координационен център.Особен акцент се поставя върху координацията между институциите с оглед гарантиране на сигурността и обществения ред при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, както и върху контрола на ценообразуването и коректното двойно обозначаване на цените.Областният координационен център се ръководи от областния управител, който определя дневния ред на заседанията. Те се насрочват поне един път месечно. Заседанията могат да са както присъствени, така и онлайн в реално време, с оглед постигането на бързина и спешна реакция при необходимост.Първото заседание на щаба се предвижда да се проведе следващата седмица. На този етап членове на звеното са заместник областният управител Георгиев Георгиев, експерти от Областната администрация, кметовете на общините, директорите на Областната дирекция на МВР, на Териториалната дирекция на ДАНС, на русенския офис на НАП, Регионалната дирекция на Държавна агенция за защита на потребителите, на Териториална дирекция на Агенция "Митници“, на Областната дирекция за безопасност на храните и ръководителя на Областната пощенска станция.При необходимост могат да бъдат включвани и други представители на институции.Припомняме, че от 1 януари еврото стана официалната валута на България. До 31 януари продължава периодът на двойно обращение на лева и еврото.