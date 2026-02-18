Въпреки денонощните усилия на трите фирми, отговорни за снегопочистването в община Русе, усложнената зимна обстановка и обилния мокър сняг, доведоха до множество проблеми в придвижването из града, предадеОт ранните часове силният сняг доведе до проблеми в движението на градския транспорт и сигнали за паднали дървета и клони.Към 05:30 ч. линии 6, 10, 11, 15, 16 и 33 не изпълняваха маршрутите си в пълен обем заради усложнените пътни условия. С напредването на деня ситуацията леко се подобри, но към 07:45 ч. линии 10, 11, 15, 16 и 33 все още не можеха да изпълняват курсовете си изцяло. Линия 10 беше заменена с високопроходим пътнически бус, а другите линии се движиха частично до определени спирки, съобщиха от "Градска мобилност".Към 10:00 ч. движението на линия 10 беше възстановено изцяло, докато линии 11, 15, 16 и 33 продължиха да се движат частично. Постепенно ограниченията намаляваха – към 11:30 ч. само линии 15 и 16 имаха частично движение, а към 15:30 ч. единствено линия 16 остана с ограничено движение до спирка "Старчески дом“.Освен транспортните затруднения, до 06:30 ч. на дежурния телефон на Общината са постъпили 8 сигнала за паднали клони и дървета. Екипи на ОП "Паркстрой“, ДЗЗД "Паркстрой“ и Пожарната служба активно работят по отстраняването им.Обилните снеговалежи и силният, на моменти ураганен вятър в Североизточна България, доведоха до сериозни проблеми с електроснабдяването. Ветровете предизвикаха множество аварии по електроразпределителната мрежа, като скъсаха проводници и нанесоха повреди по съоръженията в различни участъци.Аварийните екипи на Електроразпределение Север се мобилизираха и работят усилено при изключително тежки метеорологични условия.Пътищата Русе – Варна и Русе – Бяла бяха затворени за тежкотоварни моторни превозни средства. Движението по ключовите транспортни артерии бе напълно парализирано, което доведе до колона от ТИР-ове на пътя Русе - Варна.Припомняме, че синоптиците издадоха оранжев код за Русе с предупреждение за бурен вятър със скорост 70-100 km/h) и/или пориви до 115 km/h.В четвъртък обаче ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. На места в низините и котловините ще бъде мъгливо. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 7° и минус 2°, а дневните ще се повишават, максималните ще са между 7° и 12°. В петък вятърът ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист, с него ще се затопли още. След обяд, с ориентиране на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, който в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.Припомяме, че Консорциум Еко Русе Груп“ обработваше улиците в града с 14 машини, 65 служители на консорциума третират ръчно тротоарите. Фирма "Берус“ работеше със 7 снегорина по общинските пътища. Входно-изходните участъци на Русе се поддържат от фирма "Пътинженеринг“, която чисти в областта с 52 машини. Служители на ОП "Паркстрой“ се грижат за проходимостта на алеите в парковете и на Централна градска част.