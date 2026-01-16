Застудяване и риск от поледици в Русе през следващите дни
През нощта облачността от североизток ще продължи да се увеличава. На 16 януари (петък) вятърът ще се усили, донасяйки студен въздух. Сутринта и преди обяд се очаква температурата да достигне максимума си за деня – около 0°C. Възможен е слаб дъжд, който може да образува поледици. През деня ще бъде облачно със застудяване, като до вечерта температурата ще спадне до минус 3°C. Не се изключва слаб снеговалеж.
В събота и през следващите дни няма да има съществени валежи. В неделя с умерен до силен северен вятър ще продължи нахлуването на студен въздух. Ще превалява слаб сняг, а минималните температури ще се понижат до минус 10°C.
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология във вторник и сряда се очакват слънчеви периоди, редуващи се с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и на места в равнините видимостта ще бъде намалена. Дневните температури ще се повишат леко.
В четвъртък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава ниска.
Гражданите се приканват да се движат внимателно по пътищата и да вземат необходимите предпазни мерки при студеното време.
