Метеоролозите прогнозират значително застудяване и риск от поледици в Русенския регион през следващите дни.През нощта облачността от североизток ще продължи да се увеличава. На 16 януари (петък) вятърът ще се усили, донасяйки студен въздух. Сутринта и преди обяд се очаква температурата да достигне максимума си за деня – около 0°C. Възможен е слаб дъжд, който може да образува поледици. През деня ще бъде облачно със застудяване, като до вечерта температурата ще спадне до минус 3°C. Не се изключва слаб снеговалеж.и през следващите дни няма да има съществени валежи.с умерен до силен северен вятър ще продължи нахлуването на студен въздух. Ще превалява слаб сняг, а минималните температури ще се понижат до минус 10°C.По данни на Националния институт по метеорология и хидрология въвсе очакват слънчеви периоди, редуващи се с временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и на места в равнините видимостта ще бъде намалена. Дневните температури ще се повишат леко.облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава ниска.Гражданите се приканват да се движат внимателно по пътищата и да вземат необходимите предпазни мерки при студеното време.