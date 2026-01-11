В община Русе през цялата нощ снегопочистващите фирми работиха активно заради обилния снеговалеж. "Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД пусна 15 машини из улиците на Русе, като към 6:45 часа на терен продължават да работят 9 машини. В общината фирма "Берус“ непрекъснато обработва пътищата със 7 машини. Особено внимание е обърнато на района на с. Хотанца и пътя Червена вода – Текето заради навяванията. Входно-изходните точки на града са третирани от фирма "Пътинженеринг“, която работи с 25 собствени снегорини в областта и 21 наета техника.Към 5:00 часа днес снежната покривка на територията на общината беше около 20 см. Вятърът през нощта е бил със скорост около 43 км/ч от североизток.Общинският транспорт работи с минимални затруднения тази сутрин. Имаше закъснение при първия курс от около 30 минути заради почистването, но сега движението е по график, като има частични затруднения по четири линии. Линия 11 се движи само по бул. "Гоце Делчев“ и не обслужва ул. "Мальовица“. Линия 15 стига до първото обръщало в кв. "Кулата“. Линия 16 отива само до "Метро“. Линия 10 стига до "Касева чешма“ и не отива до Прелеза. Подаден е сигнал за паднал клон на ул. "Цар Освободител“ в района на "Берёзка“, който се обработва. Няма населени места без ток.По данни на НИМХ през деня ще духа силен североизточен вятър със скорост 50–69 км/ч и с пориви до 90 км/ч. В комбинация с интензивните снеговалежи ще има условия за снежни виелици и навявания. Очаква се образуване на снежна покривка до 30 см.Прогнозата за 12 януари 2026 г. е за много студено време в Русенско с минимални температури между минус 14° и минус 9° и отрицателни максимални температури. Снеговалежите в страната ще продължат, като в Северна България снежната покривка ще се увеличава. В следващите дни валежите ще спрат, но ще остане ветровито и студено, с минимални температури до -10°С и дневни между -8° и -3°С.Общинската администрация призовава гражданите да се придвижват с повишено внимание и да шофират съобразно зимните условия.