Затварят Дунав мост при Русе за спешен ремонт на настилката
© АПИ
Припомняме, че ремонтът бе поискан от областния управител Орлин Пенков, заради установени сериозни деформации, водещи до значително намаляване на средната скорост за преминаване през участъка.
Пенков е категоричен, че ремонтът е с цел оптимизиране трафика и повишаване средната скорост на преминаване през участъка, както и за да се намали образуването на колони от изчакващи коли и камиони от българска и румънска страна на Дунав мост. По време на ремонта ще бъде положен нов износващ пласт асфалт в проблемните участъци.
В ход е и още един ремонт на асфалтовата настилка в зоната на бившето ГКПП в Русе. До дейностите се стигна отново след искане от страна на областния управител Орлин Пенков, поради сериозни пропадания най-вече по трасетата на вход в България.
