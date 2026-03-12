Сподели close
Днес до 15.00 часа Дунав мост при Русе ще бъде затворен за преминаване на всякакъв вид моторни превозни средства, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Това се налага заради спешен ремонт на асфалтовата настилка на все още неремонтирания участък на съоръжението.

Припомняме, че ремонтът бе поискан от областния управител Орлин Пенков, заради установени сериозни деформации, водещи до значително намаляване на средната скорост за преминаване през участъка.

Пенков е категоричен, че ремонтът е с цел оптимизиране трафика и повишаване средната скорост на преминаване през участъка, както и за да се намали образуването на колони от изчакващи коли и камиони от българска и румънска страна на Дунав мост. По време на ремонта ще бъде положен нов износващ пласт асфалт в проблемните участъци.

В ход е и още един ремонт на асфалтовата настилка в зоната на бившето ГКПП в Русе. До дейностите се стигна отново след искане от страна на областния управител Орлин Пенков, поради сериозни пропадания най-вече по трасетата на вход в България.