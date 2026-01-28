От 13.30 часа ще бъде преустановено движението на леки и тежкотоварни автомобили на Дунав мост при Русе.Спирането на трафика се налага във връзка с извършването на аварийни ремонтни дейности на компрометирания участък 6 по посока Румъния, където ще се извърши запълване на неравностите с асфалтова настилка, за да бъдат използвани максимално благоприятните климатични условия днес.По време на провелата се по-рано днес среща при областния управител Драгомир Драганов, в която се вкючиха заместник областният управител Георги Георгиев и съответните отговорни институции ОДМВР – Русе, Регионална дирекция "Гранична полиция“, ТД Митница – Русе, както и фирмата изпълнител е направена организация на движението за безпроблемното протичане на съответните ремонтни дейности, както и да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско.