Затварят това кръстовище в Русе в понеделник

Във връзка с изпълнението на обект "Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе", на 11 август (понеделник) ще бъде затворено за движение на моторни превозни средства кръстовището на ул. "Богдан Войвода" с ул. "Мостова" в района на ОУ "Отец Паисий".



Маршрутът на автобусна линия № 23 в посока от хотел "Рига“ към УМБАЛ "Канев“ ще бъде променен, както следва: бул. "Цар Фердинанд“ – бул. "Цар Освободител“ – бул. "Съединение“ – ул. "Майор Атанас Узунов“, след което движението ще продължи по утвърдения маршрут.



Община Русе призовава гражданите да се движат с повишено внимание в района и да спазват въведената временна организация на движение.