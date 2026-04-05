Завърши асфалтирането на ул. "Цибрица“, където днес беше положен финалният плътен слой и участъкът вече е напълно готов за експлоатация. Това съобщиха от Община Русе във Facebook страницата си.

Паралелно с това продължават дейностите по ул. "Екатерина Каравелова“ с полагане на неплътна асфалтова настилка за стабилизиране на нестабилна пътна основа. Очаква се ремонтът да приключи през следващата седмица.

В момента се извършват подготвителни дейности по ул. "Ракитово“, които ще осигурят необходимите условия за последващо полагане на нова настилка.

След приключване на работата по ул. "Екатерина Каравелова“, през следващата седмица ще започнат ремонтните дейности и по ул. "Йосиф Цанков“.

Продължава и работата в района на бл. "Странджа планина“, където се изпълнява ремонт на тротоарна настилка.