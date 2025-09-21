© виж галерията През уикенда в зала "Дунав“ се проведе традиционният предсезонен баскетболен турнир "Русчукъ 2025“. Организатор на спортното събитие бе СКБ "Дунав – Русе – 2016“ със съдействието на Община Русе.



В първия ден на надпреварата сили премериха момичетата до 14 години. С две победи първо място и златните медали завоюваха баскетболистките на "Доростол“ - Силистра. Сребърните отличия спечели отборът на "Дунав – Русе – 2016“, а трети се класира "Светкавица“ - Търговище.



Във втория ден се състезаваха момчетата до 14 години. В турнира се включиха домакините от "Дунав – Русе – 2016“, "Локомотив“ - Горна Оряховица и румънските отбори "Laguna Sharks“ - Букурещ и "Primo Megaball“ - Питещ.



В оспорван първи полуфинал "Laguna Sharks“ победи "Дунав – 2016“, а във втория "Primo Megaball“ се наложи над "Локомотив“. В мача за третото място русенските момчета записаха категорична победа срещу "Локомотив“, а във финала "Laguna Sharks“ надделяха над "Primo Megaball“ и заслужено грабнаха купата.



Заместник-кметът на община Русе Димитър Недев поздрави всички участници за спортсменската игра и им връчи отличията и трофеите. Той се обърна към младите състезатели с думите:



"Показахте, че баскетболът не е само състезание, а и приятелство, упоритост и работа в екип. Бъдете горди с усилията си и продължавайте да се развивате – защото спортът ви учи на дисциплина, честност и уважение", отбеляза Недев и пожела на състезателите още много победи и радост от играта.