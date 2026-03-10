Заявления за подвижна избирателна урна и за гласуване по настоящ адрес в Русе ще се приемат до 4 април
©
Когато избирателят не е подал заявление в указания срок, той може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден /13 април/ и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на Община Русе по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.
При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
Заявление – Приложение №20-НС за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 4 април включително.
Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават чрез електронно заявление през страницата на ГД ГРАО.
Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 7 април.
Гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. "Свобода" № 6 всеки работен ден от 9 до 11:30 ч и от 13:30 до 17 ч.
На 4 април гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. "Свобода" № 6 от 9 до 17 ч.
Справки и информация по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/882-773, 082/881-612 и 082/ 881-671.
Още по темата
/
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
09.03
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
Още от категорията
/
Окончателно: Държавата няма да даде 10 милиона евро на Община Русе да придобие големия буферен паркинг на бул. "България"
06.03
Професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания към БАН изнесе лекция в Русенския университет
05.03
Областният управител на Русе: Ще проява нулева толерантност към всеки опит за манипулиране на вота на 19 април
04.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Областният управител на Русе с двама заместници, ето кои са те
20:52 / 09.03.2026
Заради протест на транспортните служители: Променят движението на...
15:29 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.