Поредна стъпка към разширяването на сътрудничеството в сферата на образованието между Русе и Гюргево бе направена днес. Този път идеята е за сключване на споразумение за партньорство между Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов“ в Русе и Училището за изкуства "Виктор Карпис“ в Гюргево. Очаква се споразумението да бъде подписано в края на месец април, като водеща заслуга за идеята има изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева. По-рано днес тя заедно с представители на Областната администрация в крайдунавския град проведоха среща в Гюргево с ръководствата на двете учебни заведения. Идеята срещна подкрепа и от областния управител Орлин Пенков."Сътрудничеството между Русе и Гюргево има особено значение. Нашите градове са естествени партньори, обединени от общи интереси, история и стремеж към развитие. Образованието е мостът, който може да направи тази връзка още по-силна и устойчива“, посочи Пенков. "Особено важно е да дадем възможност на младото поколение да учи, да създава и да се развива в среда на сътрудничество, а не на разделение. В свят, който става все по-взаимосвързан, умението да работим заедно отвъд граници е безценно“, категоричен бе Пенков.В училището в Гюргево се обучават над 200 ученици от 1 до 8 клас и изучават пиано, цигулка, флейта, обой, кларинет, както и изобразителни изкуства– живопис, рисуване и моделиране. В Националното училище по изкуствата в Русе пък се обучават близо 500 ученици от 1 до 12 клас. Младежите в Русе изучават музикални инструменти, приложни изкуства, народни танци и класически балет, народно и класическо пеене, както и актьорско майсторство.По думите на директора на Националното училище по изкуствата Здравко Саралиев по време на срещата днес са набелязани много добри идеи, които могат да се реализират при желание от двете страни. Сред тях са общи изложби и концерти, както и участие на хора на Националното училище по изкуствата във фолклорни събития в северната ни съседка. Предвижда се и общ концерт на преподавателите от двете учебни заведения. Понастоящем е планиран голям концерт на 20 април от 18.00 часа в зала "Русе“, както и изложба на художествени произведения на ул. "Сливница“ 3. Тогава Националното училище по изкуствата в Русе отбелязва своя патронен празник. За концерта се очакват и гости от Румъния."Подобна инициатива определено насърчава междукултурния диалог и разширява хоризонтите на младите хора. Радвам се, че тази идея се приема толкова добре, защото е важно да инвестираме в образованието на младите хора“, посочи Саралиев.Домакин на срещата бе директорът на гюргевското училище Тудорие Ангелина, а в срещата участваха още преподаватели от двете училища и заместник-кметът на Гюргево Йонел Мускалу.Лили Ганчева посочи, че подобно партньорство е своеобразна платформа за съвместни инициативи, насочени към младите хора. "Чрез образователни програми, трансгранични проекти, обмен на ученици и студенти, както и партньорства между учебни заведения, ние не просто споделяме знания, а изграждаме общо европейско мислене“, сподели изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“.