Земетресение край Гълъбово!
©
Трусът е на 18 януари 2026 г., в 11:02 ч.
Епицентърът е на 10 км от град Димитровград, на 30 км от град Стара Загора и на 210 км от град София.
Още по темата
/
Земетресение в България
23.06
Още от категорията
/
Десетки преподаватели от Русенския университет преминаха успешно специализиран курс за програмиране
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци сигнализират: Районът около мола се е превърнал в място,...
17:13 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за област Русе!
08:44 / 17.01.2026
Русе започва подготовка за мащабен протест заради АМ "Русе-Велико...
17:40 / 16.01.2026
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава Русе, обявен е жълт код
16:17 / 16.01.2026
Какво постигна община Русе през изминалата седмица?
16:07 / 16.01.2026
Иван Иванов: УМБАЛ "Канев" е финансово стабилна, изцяло реновиран...
15:54 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.