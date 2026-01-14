Правителството в оставка официално утвърди курса към милитаризация на ключовата железопътна инфраструктура в Северна България като единствен шанс за нейната модернизация. На днешното си заседание (14 януари) кабинетът одобри доклада от последното заседание на Съвета на ЕС по транспорт, с което окончателно бетонира предложението: жп линията Русе – Горна Оряховица да влезе в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за периода 2028-2034 г., предаде Dunavmost.Макар новината да се представя като дипломатически успех за свързаността на региона, детайлите в приетите документи разкриват прагматичен, но тревожен за някои анализатори подход. Основният коз, с който София се бори за финансиране пред Брюксел, не е удобството на пътниците, а "военната мобилност“.Според одобрените днес резултати, трасето се разглежда като критично разклонение на оста Букурещ – Гюргево – Русе – Варна. В контекста на променената среда на сигурност и войната в Украйна, Европейската комисия е склонна да отвори хазната за проекти, които гарантират бързото прехвърляне на техника и войски от пристанищата в Гърция и България към Източния фланг на НАТО.Този ход на практика признава, че икономическите аргументи за развитието на Северна България са били недостатъчни за Европа досега. Едва когато отсечката е получила етикет "стратегическа за отбраната“, тя е получила шанс за приоритетно финансиране.Реалността за пътуващите между Дунав и Стара планина обаче остава непроменена в краткосрочен план. Включването в новия Регламент на МСЕ касае бюджетния период, който започва едва през 2028 година. Дотогава разстоянието от 77 км ще продължи да се взема за близо два часа, а инфраструктурата ще разчита на аварийни ремонти.Приетият днес доклад потвърждава, че България вече е успяла да вкара в същия списък и трасето София – Скопие (Коридор 8). Амбицията е линията Русе – Горна Оряховица да получи достъп до пакет от 51 млрд. евро, предвиден за трансгранична свързаност.Експерти предупреждават, че финансирането по линия на "военна мобилност“ идва със специфични изисквания. Инфраструктурата трябва да покрива високи стандарти за натоварване на ос и габарити, които да позволяват превоз на танкове и тежко въоръжение. Макар това да е технически плюс и за товарните влакове, то поставя въпроса дали гражданските превози няма да останат на втори план при евентуална криза.Към момента решението на кабинета е по-скоро заявка за участие в бъдещото разпределение на средствата, отколкото гарантиран чек. Преговорите по финансовата рамка на ЕС тепърва предстоят, а до 2028 година "европейският приоритет“ ще си остане само на хартия.