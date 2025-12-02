Жена блъсна 16-годишно момче в Русе
©
Лек автомобил управляван от 56-годишна жена е блъснала 16-годишно момче, пресичащо по положена пешеходна пътека и на разрешаващ зелен сигнал за преминаване.
Младежът е транспортиран в УМБАЛ "Канев“ и е приет за наблюдение с травма на главата. Произшествието е документирано от екип на пътна полиция по административен ред с един леко ранен и причина - не пропускане на пешеходец.
Алкохолната проба на водачката е била отрицателна.
Още по темата
/
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе на протест срещу Бюджет 2026
21:34 / 01.12.2025
18-годишно момиче загина, а други трима са в болница след катастр...
18:14 / 01.12.2025
Легендарният вратар на "Дунав" Любен Марков бе отличен от Община ...
14:47 / 01.12.2025
Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупос...
13:57 / 01.12.2025
Откриват нова изложба в зала "Княз Александър I" на Историческия ...
11:20 / 01.12.2025
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
19:53 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.