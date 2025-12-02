Пътнотранспортно произшествието е станало вчера, около 17:15 ч., на кръстовището между ул. "Панайот Хитов“ и бул. "Цар Освободител“ в Русе, съобщиха от полицията.Лек автомобил управляван от 56-годишна жена е блъснала 16-годишно момче, пресичащо по положена пешеходна пътека и на разрешаващ зелен сигнал за преминаване.Младежът е транспортиран в УМБАЛ "Канев“ и е приет за наблюдение с травма на главата. Произшествието е документирано от екип на пътна полиция по административен ред с един леко ранен и причина - не пропускане на пешеходец.Алкохолната проба на водачката е била отрицателна.