Районното управление на полицията в Бяла разследва инцидент с пострадала жена, възникнал в условията на домашно насилие, съобщават от ОД на МВР - Русе.Сигнал за случая е подаден вчера около 09:00 часа, като самият инцидент е станал предишната нощ в частен дом в беленско село.Жената, живееща на адреса, се върнала в дома си на 8 декември около 23:00 часа и заварила бившия си партньор - 56-годишен мъж от Свищов, с когото са живели на семейни начала. Между двамата възникнал спор, при който мъжът ѝ нанесъл два удара по ръцете с метална тръба.Пострадалата е с открита фрактура на предмишницата и е настанена за лечение.По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда, като разследването продължава.