Жена е с фрактура, след като беше блъсната от 70-годишен шофьор в Русе
©
Лек автомобил, управляван от 70-годишен мъж, е ударил пешеходката при извършване на десен завой. Жената е настанена за лечение в УМБАЛ "Канев".
За изясняване на обстоятелствата около инцидента е образувано досъдебно производство, като полицията продължава работа по случая.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слаб вятър в Дунавската равнина утре
20:16 / 05.01.2026
Лимит от 6 години за ползване на ведомствени общински жилища в Ру...
17:53 / 05.01.2026
Община Русе подписа споразумения за над 28 млн. лв. за ключови ин...
15:06 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.