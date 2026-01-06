Вечерта на 5 януари в болница в Русе е приета 57-годишна жена с фрактура на раменната кост, след като е била блъсната от автомобил на кръстовището между бул. "Липник" и ул. "Юндола". Произшествието е станало около 17:18 ч. при дъждовно време и мокра пътна настилка, съобщиха от ОДМВР - Русе.Лек автомобил, управляван от 70-годишен мъж, е ударил пешеходката при извършване на десен завой. Жената е настанена за лечение в УМБАЛ "Канев".За изясняване на обстоятелствата около инцидента е образувано досъдебно производство, като полицията продължава работа по случая.