Вчара на16 ноември около 15:30 ч. на главен път I-5, в участъка при км 24+200, е настъпила катастрофа между товарен автомобил "Volvo“, управляван от мъж и лек автомобил "Фолксваген“, с водач жена.На местопроизшествието са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Жената, управлявала автомобила, е била своевременно откарана в УМБАЛ "Канев“ в Русе, където е настанена за лечение с фрактура на пета и разкъсно-контузни рани по главата и тялото.Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици и пробите му са дали отрицателен резултат, а на жената са взети биологични проби в болницата, които ще бъдат предоставени за анализ. Според първоначалната информация до пътния инцидент се е стигнало, заради навлизане на лекия автомобил в насрещната лента.