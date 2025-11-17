Жена пострада при катастрофата край "Мидата", откарана е в болница
На местопроизшествието са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Жената, управлявала автомобила, е била своевременно откарана в УМБАЛ "Канев“ в Русе, където е настанена за лечение с фрактура на пета и разкъсно-контузни рани по главата и тялото.
Водачът на товарния автомобил е тестван за алкохол и наркотици и пробите му са дали отрицателен резултат, а на жената са взети биологични проби в болницата, които ще бъдат предоставени за анализ. Според първоначалната информация до пътния инцидент се е стигнало, заради навлизане на лекия автомобил в насрещната лента.
