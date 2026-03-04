Жена пострада при взрив на газова бутилка в Русе
Взривът е станал на терасата на 7-ия етаж във вход Д. Там се е намирала битова газова бутилка, която е изпускала газ и се е образувало загазоване, което е довело до взрив. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. При пристигането на огнеборците не е установено пламъчно горене в жилището и не се е наложило извършване на гасителни действия, информира bTV.
Взривът е избил дограмата, като има и пострадали автомобили, паркирани пред блока, върху които са паднали отломките. В кухнята има паднали шкафове и други щети. При инцидента е пострадала 56-годишна жена, която е откарана в болница "Медика" с обгаряния по лицето и ръцете. Заедно с нея е отишъл и съпругът й, който не е ранен.
Причината за инцидента се изяснява от експертите на РДПБЗН. Механизмът на възникване на взрива предстои да бъде изяснен, както и видът и обемът на нанесените материални щети.
