Жена предизвика верижна катастрофа с три коли пред КАТ - Русе
© Видео: Русе Медиа
Инцидентът се е разиграл в час пик, непосредствено пред сградата на "Пътна полиция" (КАТ), съобщи "Русе Медиа".
Според първоначалната информация, лек автомобил "Фолксваген Голф", управляван от жена, внезапно е форсирал двигателя и рязко е ускорил. Колата е ударила в задната лява част намиращия се пред нея лек автомобил "Шкода", като от силата на сблъсъка ударената кола е била изпратена към тротоара.
След първия удар, автомобилът на причинителката е продължил движението си и се е блъснал в друга кола (бел.ред."Фиат"), която е била спряла в колоната от чакащи на светофара автомобили.
Свидетелски разкази
Служители на "Пътна полиция" са станали преки свидетели на инцидента, тъй като са се намирали със служебния си автомобил само на метри от мястото на сблъсъка.
Участници в произшествието и очевидци разказват за странно поведение от страна на шофьорката на фолксвагена. По думите им, тя е слушала силна музика и е извършвала нетипични движения с главата преди удара.
"Водачката на лекия автомобил се държа много странно, слушаше силна музика и си клатеше странно главата", сподели водачката на "Фиат"-а.
Жената е откарана в болница за медицински преглед.
Причините за неадекватното поведение и точните обстоятелства около инцидента се изясняват от органите на реда.
