ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена с опасност за живота след удар на пешеходна пътека в Русе
© Burgas24.bg
Изпратеният на местопроизшествието екип на пътна полиция е установил, че при завой от ул. "Тича" към ул. "Чипровци", лек автомобил "Хюндай Санта Фе", управляван от мъж на 59 години, е блъснал пешеходка, като инцидентът е станал на пешеходна пътека.
Пострадалата жена на 79 години е откарана и настанена в болница с тежки наранявания и с опасност за живота. На местопроизшествието е извършен оглед и по случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фентанил за над 18 милиона лева в Русе
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци ще отбележат Архангелова Задушница с панихида
17:00 / 27.10.2025
Община Русе реши: Частичното бедствено положение в Николово и Мар...
16:58 / 27.10.2025
Ремонт налага затварянето на пътят Русе - Велико Търново
16:52 / 27.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.