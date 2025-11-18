Отборът на ОДМВР - Русе при жените завоюва първото място в генералното отборно класиране на ХХХI Национален конкурс "Пътен полицай на годината – 2025“, който се проведе в гр. Кърджали.Русенските служителки Диляра Емин и Татяна Чобанова показаха отлична подготовка и висок професионализъм, което им донесе златните медали в отборната надпревара при жените.В индивидуалното класиране Диляра Емин се нареди на престижното трето място, след представителките на ОДМВР – Габрово и ОДМВР – Шумен.В тазгодишното издание на конкурса участваха 70 младши автоконтрольори – 58 мъже и 12 жени от 28 областни дирекции на МВР. Участниците преминаха през пет състезателни дисциплини: теоретичен изпит по специализирана подготовка, оказване на първа долекарска помощ при ПТП, стрелба с пистолет, майсторско управление на автомобил, майсторско управление на мотоциклет.При мъжете индивидуален победител стана Георги Карапаунов от ОДМВР – Смолян. На второ и трето място се класираха съответно Марио Марков от ОДМВР – Габрово и Теодор Гроздев от ОДМВР – Добрич. В отборното класиране мъжкият тим на ОДМВР – Габрово зае първото място, съобщи полицията в Русе.Специалната награда за иновации в превантивната дейност бе присъдена на Христофор Божинов от ОДМВР – Габрово за инициативата му, провеждана съвместно с талисмана Мече Макс, чрез която по достъпен начин се представя работата на пътната полиция в учебни заведения.