След 30-годишно прекъсване Русе отново има представителен женски волейболен отбор. Той е създаден към ВК "Любо Ганев – Автосвят“ и първата му домакинска среща ще се проведе на 23 ноември от 14 ч. в зала "Дунав“, когато отборът ще се изправи срещу варненския "Спартак Интер трейд“. Двубоят е част от третия кръг на Висша лига – жени.Новият отбор на Русе е изграден основно от школата на един от най-утвърдените треньори в страната – Сашо Тодоров, който е бил и последният наставник на женския тим преди 30 години. Неговите възпитанички сега отново имат възможност да защитават честта на Русе на национално ниво.Състезателките вече демонстрират сериозен потенциал и към момента водят класирането във Висша лига – Изток с две убедителни победи и максимален брой точки. Това превръща предстоящия двубой в още по-значимо събитие за града.Волейболистките очакват подкрепата на русенската общественост в неделя в зала "Дунав“.