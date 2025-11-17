Женският волейбол се завърна в Русе – предстои първи домакински двубой
©
Новият отбор на Русе е изграден основно от школата на един от най-утвърдените треньори в страната – Сашо Тодоров, който е бил и последният наставник на женския тим преди 30 години. Неговите възпитанички сега отново имат възможност да защитават честта на Русе на национално ниво.
Състезателките вече демонстрират сериозен потенциал и към момента водят класирането във Висша лига – Изток с две убедителни победи и максимален брой точки. Това превръща предстоящия двубой в още по-значимо събитие за града.
Волейболистките очакват подкрепата на русенската общественост в неделя в зала "Дунав“.
