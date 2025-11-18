Жители на Писанец остават без ток днес
Той обясни, че около 10 минути преди полунощ снощи токът е спрял в населеното място, като и към момента част от домакинствата са без електричество. На място работят три екипа на "ЕРП Север“, като повредата се очаква да бъде отстранена в ранния следобед.
Драганов обясни, че става въпрос за за проблем в подземна кабелна линия, който заедно със заместника си Георги Георгиев и кмета на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед, е в постоянен контакт с електроразпределителното дружество. Данните сочат, че от проблема са засегнат малко над 600 души от Писанец и съседни населени места.
