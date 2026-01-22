Жители на Русе: Целият град е в лед!
Във Facebook се появиха кадри, показващи участъците с лед, а гражданите призовават за по-активно почистване и обработка на настилките.
"Целият град е в лед", споделя един от потребителите на социалната мрежа.
Припомняме, че Община Русе извършва засилено почистване на пътищата заради усложнената метеорологична обстановка.
Световноизвестен виртуоз на акордеона за първи път в Русе
17:49 / 21.01.2026
Студът скова Русе: Термометрите отчетоха минус 12 градуса
13:02 / 21.01.2026
