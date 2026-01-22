Сподели close
Жители на Русе сигнализираха за опасни заледявания по пътищата между блоковите пространства в града. 

Във Facebook се появиха кадри, показващи участъците с лед, а гражданите призовават за по-активно почистване и обработка на настилките.

"Целият град е в лед", споделя един от потребителите на социалната мрежа. 

Припомняме, че Община Русе извършва засилено почистване на пътищата заради усложнената метеорологична обстановка.