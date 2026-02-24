Жители на Русе алармират за поредна опасна дупка по улиците на града. Според публикация във Фейсбук, тя се е образувала на ул. "Студентска"."Тази сутрин гледах как колите хлътват в дупката!", споделя жител на крайдунавския град. Дупката е пълна с вода и дълбочината ѝ става ясна едва когато автомобилът попадне в нея."Малко след нея има и втора, по-малка дупка, която също представлява риск за шофьорите", допълват още местни жители.Те призовават за бърза реакция от институциите, за да се избегнат инциденти.