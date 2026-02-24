Жители на Русе: Тази сутрин гледах как колите хлътват в дупката!
"Тази сутрин гледах как колите хлътват в дупката!", споделя жител на крайдунавския град. Дупката е пълна с вода и дълбочината ѝ става ясна едва когато автомобилът попадне в нея.
"Малко след нея има и втора, по-малка дупка, която също представлява риск за шофьорите", допълват още местни жители.
Те призовават за бърза реакция от институциите, за да се избегнат инциденти.
До 4 март се приемат документи по националната програма за заетост на хората с увреждания в Русе
22.02
Заради зимната обстановка в Русе: Затворени пътища, проблеми с градския и множество сигнали и аварии
18.02
Новият областен управител на Русе: Поемам новия пост с идеята за ...
20:25 / 23.02.2026
Русе с нов областен управител
19:10 / 23.02.2026
Продължава спадът на заболелите от грип и остри респираторни заб...
13:49 / 23.02.2026
"Каритас" Русе с благотворителен мартенски базар в Регионалната б...
11:57 / 23.02.2026
Лошото време предизвика 50 катастрофи в Русенско през изминалата ...
11:34 / 23.02.2026
