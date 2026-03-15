Жител на Русе алармира в социалните мрежи за сериозен проблем – липсата на спешна ветеринарна помощ през нощта в града. Поводът е лична история, при която ранено животно не е успяло да получи навременна медицинска помощ, защото ветеринарните клиники са били затворени.По думите на гражданина, докато се търси лекар и се звъни на различни телефони, времето минава, а състоянието на животното се влошава. "В град като Русе се оказва, че през нощта няма на кого да разчиташ", пише той, подчертавайки, че при спешни ситуации реална ветеринарна помощ липсва. " Животните в този град трябва ли да умират по график?", допълва той.Според автора на публикацията проблемът не е единичен случай, а системен. Той поставя въпроса дали е нормално в голям град да няма дежурен ветеринарен лекар, спешен телефон или място, където да бъде заведено ранено животно извън стандартното работно време."Инцидентите не се случват между 9 и 17 часа. Те се случват по всяко време", допълва той. В публикацията се подчертава, че случаят не е просто лична история, а проблем за целия град.Авторът призовава за по-добра организация и създаване на дежурна спешна ветеринарна помощ.