Жители на Русе: Животните в този град трябва ли да умират по график?
По думите на гражданина, докато се търси лекар и се звъни на различни телефони, времето минава, а състоянието на животното се влошава. "В град като Русе се оказва, че през нощта няма на кого да разчиташ", пише той, подчертавайки, че при спешни ситуации реална ветеринарна помощ липсва. " Животните в този град трябва ли да умират по график?", допълва той.
Според автора на публикацията проблемът не е единичен случай, а системен. Той поставя въпроса дали е нормално в голям град да няма дежурен ветеринарен лекар, спешен телефон или място, където да бъде заведено ранено животно извън стандартното работно време.
"Инцидентите не се случват между 9 и 17 часа. Те се случват по всяко време", допълва той. В публикацията се подчертава, че случаят не е просто лична история, а проблем за целия град.
Авторът призовава за по-добра организация и създаване на дежурна спешна ветеринарна помощ.
