От началото на седмицата живущи в района на "Олимп“ са свидетели на дейности, свързани с изваждане на високоволтов кабел, който бе положен само преди три месеца. След изваждането му служители на фирмата изпълнител заедно представители на Енергото започнаха да режат високоволтовия кабел на парчета и да го изнасят с тежка техника.Русе Медиа потърси отговор на въпроса какво се случва с въпросния кабел, заради който няколко месеца се копае в кварталите "Възраждане“ и "Здравец“, информира РусеМедиа.Кабелът е 110 киловолта, като общата му дължина е почти 3 км и трябва да свърже подстанцията на ул.“Мостова“ с подстанцията в кв.“Здравец-Изток“. Тъй като трасето е изключително дълго, то е разделено на четири подучастъка с приблизителна дължина от около 700 м. Новият кабел трябва да подмени досегашния, положен през 1967 г. Тъй като старият кабел е бил меден, е близо два пъти по-тънък.