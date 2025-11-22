Жители на Русе питат: Защо вадят и режат кабела, положен преди три месеца?
Русе Медиа потърси отговор на въпроса какво се случва с въпросния кабел, заради който няколко месеца се копае в кварталите "Възраждане“ и "Здравец“, информира РусеМедиа.
Кабелът е 110 киловолта, като общата му дължина е почти 3 км и трябва да свърже подстанцията на ул.“Мостова“ с подстанцията в кв.“Здравец-Изток“. Тъй като трасето е изключително дълго, то е разделено на четири подучастъка с приблизителна дължина от около 700 м. Новият кабел трябва да подмени досегашния, положен през 1967 г. Тъй като старият кабел е бил меден, е близо два пъти по-тънък.
