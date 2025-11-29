Жители от Мартен протестират срещу ежедневното спиране на тока
Протестиращите твърдят, че в последните няколко години токът спира по няколко пъти на ден. Сега се опасяват, че могат да останат без отопление, защото повечето домакинства разчитат на електрически уреди. Те поискаха бързи действия от електроразпределителното дружество за отстраняване на проблемите преди началото на зимата, предаде NOVA.
"Работя от вкъщи и всяко прекъсване на тока ме застрашава пряко да остана без работа, това е просто недопустимо. Всеки ден прекъсва тока, независимо дали е делник, дали е почивен ден, отделно това пречи на всички битовизми", казва Светлана, която е жител на град Мартен.
